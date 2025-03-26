القوات المسلحة: استعادة معسكر طيبة والجهة الغربية من كبري المنشية

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله علي : بحمد الله وتوفيقه استلمت قواتنا معسكر المليشيا بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لمليشيا آل دقلو بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم ما تبقى من وجود للأوباش مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلاً بحمد الله وتوفيقه تمكنت قواتنا من إحكام سيطرتها على الجهة الغربية من كبري المنشية الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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