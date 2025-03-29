بعد أن تعرض لخراب ودمار كامل.. شاهد أحدث صور لمطار الخرطوم بعد أن قام الجيش باستلامه

نشر نشطاء وصحفيون سودانيون, صور حديثة لمطار الخرطوم الدولي, وذلك بعد أن نجح الجيش في استلامه من يد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور خراب ودمار كامل للمطار, الذي يعد من أقدم المطارات في الوطن العربي.

حيث تم إنشائه في العام 1948, وتمت توسعته ليستوعب الحركة الجوية في السبعينات والثمانينات. وقد تم إعادة تأهيله المطار ما بين 2000 و2010.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, كان قد نظزل بطائرته في المطار لأول مرة بعد عامين من الحرب, ليعلن بعدها تحرير الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)