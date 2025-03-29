مجمع الفقه الإسلامي يعلن غدًا أول أيام شهر شوال 1446 هـ

أعلن مجمع الفقه الإسلامي مساء اليوم السبت أن يوم غدٍ الأحد، الثلاثين من مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال المعظم لعام 1446 هجرية.”

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