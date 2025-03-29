الإعيسر: لو أدركتم الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الإعلامية لما تفوهتم بحرف واحد

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قال وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر “لو أدركتم حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الإعلامية الرسمية ، والحرائق التي دمرتها بالكامل، وفق خطة الميليشيا لاستهداف الإعلام وإسكات صوته، لما تفوهتم بحرف واحد ضد من واصلوا العمل منذ بداية الحرب، ومنهم من قدم روحه شهيداً، وكان آخرهم مجموعة من الشهداء يوم تحرير القصر الجمهوري”.
واضاف الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك “رسالتي اليوم موجهة إلى من يظلمون -دون معرفة- العاملين في المؤسسات الإعلامية السودانية خلال الحرب، (سواء في التلفزيون، الإذاعة، سونا، هيئة البث، أو غيرها من المؤسسات الرسمية) “.
وزاد “هؤلاء عملوا في ظروف قاسية للحد البعيد ولا يمكن تخيلها وبإمكانيات شبه معدومة، ورغم ذلك قدموا ما لا يمكن تصوره على الإطلاق وفق المتاح من التجهيزات”.
وختم “لذا، نقول لتلك القلة التي تظلمهم (من بعيد)، دون معرفة بحقيقة الأوضاع وما هو متاح لهم: (الظلم ظلمات، وهو ما أدخل البلاد في نفق الأزمات عبر التاريخ). بدلاً من الظلم والجحود، قولوا لهم: (جزاكم الله خيراً) “.
سونا
اسماء عثمان
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