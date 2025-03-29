التجربة الضعيفة والقصيرة للرئيس التشادي كاكا وضعته في موقف عصيب وخطير أمام الشعب والجيش السوداني ..
■ لاتوجد أسرار في خارطة العلاقات بين السودان وتشاد .. والسودان يعرف أدق تفاصيل المؤامرة التي تحيكها دويلة الإمارات وتستخدم فيها تشاد كرافعة مستأجرة ..
■ ما يطلبه السودان من تشاد واضح ومحدد وغاية في البساطة .. أن تتوقف أنجمينا عن فتح حدودها الأرضية والجوية لتمويل مليشيا التمرد السريع بالسلاح وعصابات المجرمين العابرة للقارات ..
■ ليس للسودان شروط في أي وساطة مع تشاد ..للسودان مطالب واضحة ومحددة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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