لعبة الشطرنج والكوتشينة حلال بهذا الشرط

قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور علي جمعة، إن لعبة الضومينا والشطرنج والكوتشينة حلال في حال أنها بدون أي نقود.

كما أكد في برنامجه اليومي المذاع على عدة قنوات محلية، أن المراهنات الإلكترونية التي انتشرت عبر الإنترنت تعد شكلًا من أشكال القمار المحرم شرعا، مشيرا إلى أن هذه الألعاب تستدرج اللاعبين حتى يصبحوا مدمنين عليها.

من صور الميسر

كذلك، أوضح أن المراهنات على المباريات الرياضية، أو نتائج الألعاب الإلكترونية، تعتمد على الحظ وليس على المهارة، مما يجعلها من صور الميسر الذي حرمه الإسلام، مضيفًا أن العديد من الدول وضعت قيودا صارمة على هذه الأنواع من المراهنات بسبب تأثيرها السلبي على الشباب، حيث تؤدي إلى الإفلاس والتورط في الديون، وقد تدفع البعض إلى السرقة أو الاحتيال.

وأردف الدكتور علي جمعة:” لا المراهنات مافيهاش استثمار.. الاستثمار يكون له رأس مال باقي لكن المراهنات مافيهاش كدا”.

“إدمان القمار”

كما قال إن القمار محرم لأن فيه نوعا من أنواع الظلم والمخاطرة، مشيرا إلى أن القمار يسبب الإدمان لأن فيه نوعا من أنواع التحفيز وخراب البيوت، وهناك ناس كثيرون باعوا ممتلكاتهم ودخلوا السجن جراء القمار.

وأجاب مفتي مصر السابق على سؤال حول حكم لعب القمار والتبرع بأمواله، معلقا: لا يتوسل الحلال بالحرام، يعني أعمل انحراف علشان أتصدق بهذا الانحراف.. ما بتوع المخدرات بيعملوا كده.. بيقولوا بنتاجر بالمخدرات بس بنطلع لله كتير.. فده حرام بس حرامه “دبل”.

كما أشار إلى أن “لعبة السودوكو بتقوي الذهن، وتبعد الزهايمر، وتخلي الإنسان يقوى مخه”.

العربية نت