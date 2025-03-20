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القوات المسلحة والقوات المساندة لها تهاجم مليشيا الدعـم السريـع المتمركزة حول القصر الرئاسي

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هبة علي 0 تبليغ

  • القوات المسلحة والقوات المساندة لها تهاجم مليشيا الدعـم السريـع المتمركزة حول القصر الرئاسي 1/2
  • القوات المسلحة والقوات المساندة لها تهاجم مليشيا الدعـم السريـع المتمركزة حول القصر الرئاسي 2/2

أفادت مصادر اعلامية متعددة أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تهاجم في هذه اللحظات قوات مليشيا الدعـ ـم السريـ ـع المتمركزة حول القصر الرئاسي.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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