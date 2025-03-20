والي شمال كردفان يلتقي وفد الاتحاد المحلي لكرة القدم

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أشاد الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف والي شمال كردفان بالدور الذي يضطلع به الاتحاد المحلي لكرة القدم تجاه الرياضة والرياضيين وما لعبه من أدوار كبيرة في تطبيع الحياة العامة من خلال الدورات الرياضية.
وأكد لدى لقائه بمكتبه الاربعاء، وفد الاتحاد المحلي لكرة القدم برئاسة عادل رجب نائب رئيس الاتحاد بحضور أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف اكد التزام الحكومة بدعم القطاع الرياضي وأندية الولاية المشاركة في المنافسات الرياضية.
الاستاذ عبد المطلب عبد المتعال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف ثمن جهود الاتحاد ومساهمته الفاعلة في تنظيم الدورات الرياضية بمدينة الأبيض ووقفته بجانب القوات المسلحة. مشيراً إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي ظل يقدمه الوالي للعمل الرياضي ودعم أندية الولاية.
من جهته قدم نائب رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم عادل رجب قدم التهنئة لوالي الولاية على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خاصة في محور كردفان.
وقال أن اللقاء ركز على الاعداد للدوري الرياضي لمختلف الدرجات بالابيض الذي سينطلق الشهر القادم بجانب موقف أندية الولاية المشاركة في الممتاز وهي نادي المريخ الأبيض والزمالة ام روابة. والدعم الذي قدمه الوالي لهذه الأندية والنتائج الكبيرة التي تحققت بتأهل المريخ للنخبة بجانب ترتيب الدوري التأهيلي المؤهل للممتاز خاصة وان الولاية ستشارك بثلاث فرق متمثلة في هلال الأبيض والاهلي الأبيض والفجر منوها إلى استضافة مجموعة من التأهيلي بمدينة الأبيض.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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