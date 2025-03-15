الكشف عن بئر استخدمتها المليشيا للتخلص من جثامين المدنيين بعد وفاتهم بمعتقلاتها او قتلهم أمام ذويهم

في جريمة تضاف لسجل المليشيا الإرهابي الكشف عن بئر بحي الفيحا بمحلية شرق النيل استخدمتها المليشيا المتمردة في التخلص من جثث المدنيين بعد تعذيبهم وقتلهم امام ذويهم او بعد موتهم تحت التعذيب داخل بمعتقلاتها.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان وقف على عمليات انتشال الجثث من البئر

بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا ومدير الخليه الامنية بالولاية اللواء أمن عمر شينكو

وأفادت سلطات الدفاع المدني الموجودة بالميدان بأن البئر تحتوى على أعداد كبيرة من الجثث من كل الفئات العمرية وتجري عمليات الانتشال للجثث وتعد هذه البئر أحد المئات من الابار التي استخدمتها المليشا في التخلص من ضحاياها بقتلهم أمام مرأى المواطنين بالأحياء وتعمل إدارة الدفاع المدني عبر فرقها المختلفة بعد أن تم تطهير شرق النيل من التمرد وتوسعت دائرة الأمن في الكشف عن مثل هذه الممارسات والانتهاكات البشعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة وقدمت في ذلك العديد من الأسر افادات عن هذه الانتهاكات التي شهدتها والتي مورست ضدها ومازالت تتواصل بابتزاز الاسر والمطالبة بالفديه مقابل إطلاق سراحهم ذويهم المحتجزين لديها .

إعلام ولاية الخرطوم