والي الخرطوم :عودة سوق امدرمان سيسهم في استعادة الأنشطة التجارية في كل البلاد

ضمن الجهود التى تبذلها حكومة ولاية الخرطوم لعودة الأنشطة التجارية لسوق ام درمان الكبير وقف والي ولاية الخرطوم الاستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم علي الحركة التجارية الأنشطة لعدد من المحلات التجارية التى عاودت العمل وافتتاح السوق مجددا لتلبية احتياجات المواطنين.

الى ذلك حيا والى الخرطوم دور تجار السوق ووقفتهم الوطنية واطلاق المبادرت من اجل إعادة الحياة إلى سوق أمدرمان باعتباره أحد المعالم التاريخية ولفت الوالي ان سوق أمدرمان يمثل شريان الحياة لكل السودان فإذا عاد بالكامل ستعود الحياة لطبيعتها.

واستمع الوالي لبعض مشاكلهم خاصة فيما يتعلق بالتيار الكهربائي وتحقيق الامن والاستقرار لما لها من دور كبير فى زيادة القوة الشرائية .

وعلي صعيد متصل تفقد الوالي الأعمال الجارية فى إعادة صيانة محطة كهرباء توزيع ام درمان واطمأن على سير العمل بالمحطة التى تغذى السوق وإجراء واسعة من أمدرمان واثني الوالي على كوادر الكهرباء الذين ظلوا يعملون في ظروف غاية في التعقيد من أجل استدامة الكهرباء

إلى ذلك وقف الوالي علي مقار محلية معنية بتجميع الآليات ومخلفات الحرب من الأحياء السكنية وغيرها من مناطق المحلية تمهيدا لعودة السكان .

إعلام ولاية الخرطوم