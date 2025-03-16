الميليشيا تودي بحياة ضابط رفيع بجيش جنوب السودان

أفادت تقارير صحافية اليوم الأحد، أن ميليشيا الدعم السريع اشتبكت مع قوات تابعة لجيش جنوب السودان، داخل الأراضي الجنوبية.

وفقا للتقارير، فإن الاشتباكات جرت بعد هروب عناصر ميليشيا الدعم السريع من السودان ودخولهم أراضي جنوب السودان، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ضابط رفيع بجيش جنوب السودان وتم اعتقال عدد من الضباط. باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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