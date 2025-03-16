كندة علوش عن زوجها عمرو يوسف: أشعر بالخوف عندما نشاهد أعمالي معًا

كشفت الفنانة كندة علوش بأنها تحب أن تأخذ رأى زوجها الفنان عمرو يوسف في أعمالها للموافقة عليها.

وتابعت كندة في تصريحات خاصة لـ “بوابة الأهرام”، بأنها قبل الموافقة على المسلسل “إخواتي” عرضت عليه وقال ليها:”أوعي تفكري ووافقي طبعا”، وهو ما شجعها على العمل.

وأضافت كندة، أعتبر عمرو جوزى أستاذ تمثيل في البيت، أشعر بالخوف عندما نشاهد أعمالي معًا، لأنني أريد أن يعجبه أدائي منذ البداية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي حول ٤ شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، وجيهان الشماشرجي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

بوابة الأهرام