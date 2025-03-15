تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من إحدى دول الخليج أثار سخرية الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول فنانة “خليجية”, تغني في إحدى الاحتفالات وهي ترتدي “النقاب”. المطربة “المنقبة” تغنت بالأغنية السودانية, الشهيرة في الوطن العربي “الليلة بالليل نمشي شارع النيل”, وأضافت لها أبيات من عندها حيث أضافت إلى الأغنية (معزومة جبنة بي شيشة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة خليجية “منقبة” تغني الأغنية السودانية “الليلة بالليل نمشي شارع النيل” وتضيف لها أبيات من عندها (معزومة جبنة بي شيشة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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