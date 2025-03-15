شاهد بالفيديو.. من داخل أحد مساجد “شمبات”.. الفنان طه سليمان يطرب جيرانه بالحي بمدحة “مصر المؤمنة”

نشر الفنان السوداني المعروف طه سليمان, مقطع فيديو عبر صفحة معجبيه ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان طه سليمان, وسط جيرانه بأحد المساجد بحي “شمبات”, بمدينة الخرطوم بحري. وترنم طه سليمان, خلال جلسة مع أهالي الحي بالمدحة الشهيرة “مصر المؤمنة”, التي صاغ كلماتها الشيخ العارف بالله عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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