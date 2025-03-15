وزارة الخارجية تعتمد تعيين الأستاذ محمد حامد جمعة نوار مديراً للمكتب الإعلامي والثقافي بسفارة السودان بأديس أبابا. وتعتمد الأستاذة عفراء فتح الرحمن لذات الوظيفة بسفارة السودان في القاهرة. وجدي الكردي

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