صحة الخرطوم : هيئة الطب العدلي تكثف من حملاتها لجمع الجثث وعمليات التطهير والتعقيم بشرق النيل

كثفت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع قوات الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم من حملاتها في جمع الجثث وتطهير وتعقيم الطرقات والمرافق العامة والمنازل بمحلية شرق النيل وازالة مخلفات الحرب، وأعلنت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم عن جمع عدد (٣٥) جثة متحللة يوم أمس الخميس واتخذت حيالها التدابير الاحترازية اللازمة وتمت مواراتها الثرى، واكدت الهيئة استعدادها على القيام بدورها ومهامها كاملة حيال عمليات جمع الجثث والاستجابة لأي بلاغات تتلقاها من المواطنين في هذا الصدد. في الوقت الذي أعرب فيه المواطنين بمحلية شرق النيل عن سرورهم ورضاهم التام عن العمليات المكثفة التي تقوم بها هيئة الطب العدلي وقوات الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السوداني بالتطهير واجلاء الجثث بالمنطقة، وتعهدوا بدعم ومساندة فرق العمل في المهام التي تقوم بها، حتى يتسنى لبقية المواطنين العودة إلى مناطقهم المختلفة بمحلية شرق النيل. سونا

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