18 شهرا من المعاناة.. ماذا لو لم يتعاقد الهلال مع نيمار؟

أسدل الستار على قصة البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي، حيث أعلن النادي فسخ عقده، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بعد 18 شهرا قضاها مع “الزعيم”.

وكان الهلال قد ضم نيمار، في صيف 2023، قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 93 مليون دولار تقريبا.. وهي أغلى صفقة انتقال في تاريخ الكرة السعودية.وكان من المتوقع أن يقدم النجم البرازيلي الإضافة القوية، لكنه عانى من شبح الإصابات، تزامنا مع عدم التزامه، ليخرج من النادي في النهاية بصورة سلبية.ويسلط “كووورة ” الضوء، في السطور التالية، على السيناريوهات التي كان سيتجنبها الهلال، في حال عدم التعاقد مع نيمار.ألحق نيمار بصندوق الاستثمار السعودي والهلال خسائر مالية فادحة، تصل إلى 318 مليون دولار، خلال موسم ونصف الموسم فقط.فقد ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات كرة القدم، في وقتٍ سابق، أن “راتب نيمار في الموسمين، يصل إلى 300 مليون دولار”، بخلاف قيمة الصفقة.وباحتساب قيمة الصفقة ورواتب موسم ونصف الموسم، فإن نيمار حصد 225 مليون دولار كرواتب شخصية، بالإضافة لحصول سان جيرمان على 93 مليونا.كانت إدارة الهلال ستتجنب الصدام الجماهيري، بسبب صفقة نيمار، حيث شهدت الفترة الأخيرة هجمات مستمرة من أنصار “الأزرق” على فهد بن نافل، رئيس النادي، نظرا لاستمرار النجم البرازيلي في الفريق.

ورأى قطاع واسع من جماهير الهلال، أن وجود نيمار ليس له فائدة من البداية، بسبب تاريخه السيئ مع الإصابات، وعدم انضباطه خارج الملعب.

وطالبت الجماهير في أكثر من مناسبة، بضرورة التخلص من نيمار، والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، يستطيع مساعدة الفريق مستقبلا.

كما عانت إدارة “الزعيم” من هجمات إعلامية مستمرة، بسبب وضع نيمار الغريب داخل النادي.

كذلك، تعرض صندوق الاستثمار السعودي لانتقادات، واتهامه بتفضيل الهلال على الأندية الأخرى، بسبب إنفاق مبالغ هائلة على صفقة نيمار دون الاستفادة منه.تسبب وجود نيمار في تعرض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، لموقف محرج، بسبب آرائه المتباينة بشأن اللاعب، منذ انضمامه حتى رحيله.

فقد كان جيسوس دائم الدفاع عن نيمار، ويتحدث عن أهمية اللاعب، ومدى افتقاد الفريق خدماته بسبب الإصابة، وهو ما تسبب في غليان جماهيري ضد المدرب البرتغالي.

لكن جيسوس أصر على موقفه، حتى شهدت الأيام الأخيرة خروجه بتصريحات مفاجئة للجميع، تشير إلى عدم قيد نيمار بقائمة الفريق، في النصف الثاني من الموسم.

ويُعرف جيسوس بقوة شخصيته ورأيه الثابت، لكن وجود نيمار جعله يظهر بوجهين أمام الجماهير، وهو أمر كان في غنى عنه.رغم القيمة الفنية الكبيرة لنيمار، إلا أن رحيله عن الهلال بهذه الصورة، سيتسبب في تراجع أسهمه بشكل أكبر لدى الجماهير، وفي كرة القدم بشكل عام، خاصةً مع كثرة إصاباته.

وكان نيمار يمتلك القدرة على البقاء في الملاعب الأوروبية لفترة أطول، حال الالتزام في الملعب والتدريبات، وعدم الانسياق وراء أهوائه.

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