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ترحيب فلسطيني باستضافة السعودية للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة

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ترحيب فلسطيني باستضافة السعودية للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - رحبت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، باستضافة السُّعُودية، للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تعكس المكانة الريادية للمملكة على الساحة الدولية.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن استضافة السُّعُودية لهذه المحادثات المهمة، تأتي تتويجا للسياسة التي تنتهجها قيادة المملكة العربية السُّعُودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير ، التي تعزز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤكد التزام المملكة بدورها الفاعل في تحقيق الأمن والسلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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