شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يأمل أن تحقق محادثات روسيا وأوكرانيا بالسعودية أهدافها فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بإعلان المملكة العربية السعودية استضافتها الثلاثاء، محادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان- إن المملكة تأمل بأن تحقق مخرجات هذه المحادثات أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورها الرئيس في استضافة هذه المحادثات، التي تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق السلام الشامل والعادل في العالم.