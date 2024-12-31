شاهد بالفيديو.. بروفيسور ومؤرخ سوداني يفجر مفاجأة كبيرة ويؤكد: (أصحاب الكهف مدفونين بجبل مرة بغرب السودان)

فجر بروفيسور ومؤرخ وباحث سوداني, مفاجأة كبيرة خلال سلسلة تحدث فيها عن وقائع تاريخية شهدها السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد البروفيسور والباحث زكريا سيف الدين أن أصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في القرآن الكريم, مدفونين بالسودان. وأكد زكريا, في حديثه الذي أثار اهتمام المتابعين أن أصحاب الكهف الذين اختلف العلماء في عددهم سبعة أو ثمانية مدفونين فوق جبل مرة بغرب السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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