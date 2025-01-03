شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مسابقة.. موهوبو المملكة يحصدون 119 جائزة عالمية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.