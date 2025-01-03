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شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مسابقة.. موهوبو المملكة يحصدون 119 جائزة عالمية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف التقرير السنوي، الصادر عن مؤسسة موهبة أن العام 2024 كان حافلاً بالإنجازات على المستوى العالمي، إذ حصدت المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات والمنافسات العلمية الدولية 119 جائزة دولية، من 25 أولمبياد دولي ومسابقة آيسف العالمية.
ويرتفع إجمالي ما جنته المملكة من هذه المسابقات إلى 854 جائزة عالمية، وحقق الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" رقمًا قياسيًا جديدًا، وغير مسبوق على المستوى المحلي.
وبين التقرير أن عدد الطلبة الموهوبين الذين اكتشفتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" خلال عام 2024 بلغ 28,265، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة شملتهم المؤسسة برعايتها.
وشارك في مسابقة موهوب 37.720 طالبًا وطالبة، فيما وصل عدد المشاركين في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات إلى 42.702، وفي مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية شارك 47591 طالبًا وطالبة، بزيادة تجاوزت 30% عن العام الماضي.
ونظمت "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منافسات النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة، وبإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.
وشاركت المؤسسة هذا العام في 5 أولمبيادات دولية للمرة الأولى، تمثلت في الأولمبياد الدولي للعلوم النووية، وأولمبياد ابن سينا الدولي للأحياء، والأولمبياد الدولي للفلك والفضاء، والأولمبياد الدولي للمواصفات، والأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي.
هذا إضافة إلى الـ19 أولمبيادًا السابقة بتخصصاتها المتنوعة بين الرياضيات، الفيزياء، المعلوماتية، الكيمياء، العلوم، والأحياء.
وشارك في المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله - وافتتح فعالياته نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أكثر من 300 موهوب ومتحدثين محليين ودوليين من أكثر من 50 دولةً.
وقد هدف المؤتمر إلى إظهار إمكانات الموهوبين، وتطوير نظام رعاية شامل ومتكامل للموهوبين، وتعزيز التكامل والشراكات الإستراتيجية، وتحسين وتعزيز فرص التبادل والتعاون الدولي.
كما نفذت "موهبة" العديد من البرامج الإثرائية الصيفية لعام 2024، لنحو 13 ألف موهوب وموهوبة، في 16 مدينة ومحافظة، كما أقيم عن بعد ليخدم طلبة المملكة كافة، لمدد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في 4 مسارات متقدمة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وقدمت لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها، واختيار ما يناسب مواهبهم وطموحاتهم المستقبلية، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية وإدارات التعليم.
وأدى 807 طلاب وطالبات من 16 دولة عربية مقياس موهوبي العرب، واكتشف 550 طالبًا وطالبة، استضافت موهبة منهم 431 ضمن برامجها الإثرائية الصيفية للعام 2024.
ومع مطلع العام الدراسي الحالي، بدأ أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالانتظام في برنامج "فصول موهبة" الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع 155 مدرسة من المدارس المتميزة.
وذلك بهدف تطوير قدرات الطلاب الموهوبين وتزويدهم بفرص تحقيق التميز في مجالات العلوم والرياضيات، من خلال برامج تعليمية متخصصة وبيئة تعليمية محفزة.
ووقعت "موهبة" اتفاقية "واحة موهبة واليونسكو لتعليم STEM عن بعد"، مع منظمة اليونسكو، في مقر المنظمة، لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلبة الدول العربية، لتمثل هذه الشراكة لحظة محورية في تقدم الابتكار والإبداع والتميز العلمي في المنطقة العربية.
ونجحت "موهبة" في تمكين أكثر من 1176 عضوًا في أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، خلال 2024، وفي الفترة نفسها، انضم أكثر من 2000 عضو جديد إلى الرابطة، ليرتفع العدد الإجمالي لأعضائها إلى 35 ألف عضو.
وتسلمت "موهبة" 4 شهادات آيزو عالمية، خلال العام 2024، شملت إدارة الجودة، والبيئة، وإدارة المخاطر، والصحة والسلامة المهنية، ما يعكس التزامها العميق بالجودة والاستدامة وسلامة منسوبيها، وقدرتها على تقديم خدمات متميزة وفعّالة لعملائها.
كما دشنت العمل بمنصة موهبة ميتا مايندز (M3)، وهي منصة عالمية مصممة لربط ودعم وتمكين الأفراد الموهوبين في البيئات الأكاديمية أو قطاعات الأعمال.
هذا إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لموهبة، الذي تواصل المؤسسة من خلاله تقديم خدماتها لجميع مستفيديها من الموهوبين وأولياء الأمور وأصحاب العلاقة.
وباتت مشارك رئيس في المنظومة الداعمة لاكتشاف ورعاية الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة، بمنهجية تعد الأكثر شمولًا على مستوى العالم لرعاية الأداء العالي والإبداع.
ويرتفع إجمالي ما جنته المملكة من هذه المسابقات إلى 854 جائزة عالمية، وحقق الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" رقمًا قياسيًا جديدًا، وغير مسبوق على المستوى المحلي.
المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبياداتووصل عدد الطلبة المسجلين في الأولمبياد إلى 291,057 طالبًا وطالبة من 16 منطقة تعليمية و47 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع علمية.
وبين التقرير أن عدد الطلبة الموهوبين الذين اكتشفتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" خلال عام 2024 بلغ 28,265، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة شملتهم المؤسسة برعايتها.
وشارك في مسابقة موهوب 37.720 طالبًا وطالبة، فيما وصل عدد المشاركين في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات إلى 42.702، وفي مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية شارك 47591 طالبًا وطالبة، بزيادة تجاوزت 30% عن العام الماضي.
الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعيوبلغ عدد المشاركين في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" 260.308 طلاب وطالبات، وشهد العام 2024 استضافة المملكة لأول مرة في تاريخها أولمبيادًا علميًا دوليًا.
ونظمت "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منافسات النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة، وبإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.
وشاركت المؤسسة هذا العام في 5 أولمبيادات دولية للمرة الأولى، تمثلت في الأولمبياد الدولي للعلوم النووية، وأولمبياد ابن سينا الدولي للأحياء، والأولمبياد الدولي للفلك والفضاء، والأولمبياد الدولي للمواصفات، والأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي.
هذا إضافة إلى الـ19 أولمبيادًا السابقة بتخصصاتها المتنوعة بين الرياضيات، الفيزياء، المعلوماتية، الكيمياء، العلوم، والأحياء.
المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداعونظمت "موهبة" المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، الذي جمع نخبةً من الخبراء والموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، بعنوان "عقول مبدعة بلا حدود".
وشارك في المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله - وافتتح فعالياته نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أكثر من 300 موهوب ومتحدثين محليين ودوليين من أكثر من 50 دولةً.
وقد هدف المؤتمر إلى إظهار إمكانات الموهوبين، وتطوير نظام رعاية شامل ومتكامل للموهوبين، وتعزيز التكامل والشراكات الإستراتيجية، وتحسين وتعزيز فرص التبادل والتعاون الدولي.
9 ملتقيات تأهيلية وتدريبيةوفي سبيل تحقيق التميز العالمي، نفذت مؤسسة "موهبة" 9 ملتقيات تأهيلية وتدريبية في جميع التخصصات للطلبة الذين رشحوا لتمثيل المملكة في المسابقات الدولية لمدد تراوحت بين 10 إلى 90 يومًا، على أيدي نخبة من المدربين المحليين والعالميين.
كما نفذت "موهبة" العديد من البرامج الإثرائية الصيفية لعام 2024، لنحو 13 ألف موهوب وموهوبة، في 16 مدينة ومحافظة، كما أقيم عن بعد ليخدم طلبة المملكة كافة، لمدد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع في 4 مسارات متقدمة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وقدمت لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها، واختيار ما يناسب مواهبهم وطموحاتهم المستقبلية، بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية وإدارات التعليم.
مبادرة الموهوبون العربوفي النسخة الثالثة من مبادرة "الموهوبون العرب" التي نظمتها "موهبة" في الرياض، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، بهدف الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل.
وأدى 807 طلاب وطالبات من 16 دولة عربية مقياس موهوبي العرب، واكتشف 550 طالبًا وطالبة، استضافت موهبة منهم 431 ضمن برامجها الإثرائية الصيفية للعام 2024.
ومع مطلع العام الدراسي الحالي، بدأ أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالانتظام في برنامج "فصول موهبة" الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع 155 مدرسة من المدارس المتميزة.
برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضياتكما استوعب برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات أكثر من 2000 طالب وطالبة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة.
وذلك بهدف تطوير قدرات الطلاب الموهوبين وتزويدهم بفرص تحقيق التميز في مجالات العلوم والرياضيات، من خلال برامج تعليمية متخصصة وبيئة تعليمية محفزة.
ووقعت "موهبة" اتفاقية "واحة موهبة واليونسكو لتعليم STEM عن بعد"، مع منظمة اليونسكو، في مقر المنظمة، لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلبة الدول العربية، لتمثل هذه الشراكة لحظة محورية في تقدم الابتكار والإبداع والتميز العلمي في المنطقة العربية.
25 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهموعلى الصعيد المحلي، وقعت مؤسسة موهبة 25 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم جديدة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين وتمكينهم، وتعزيز التعليم والابتكار، وبناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها من المجالات الداعمة للتنمية المستدامة.
ونجحت "موهبة" في تمكين أكثر من 1176 عضوًا في أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، خلال 2024، وفي الفترة نفسها، انضم أكثر من 2000 عضو جديد إلى الرابطة، ليرتفع العدد الإجمالي لأعضائها إلى 35 ألف عضو.
وتسلمت "موهبة" 4 شهادات آيزو عالمية، خلال العام 2024، شملت إدارة الجودة، والبيئة، وإدارة المخاطر، والصحة والسلامة المهنية، ما يعكس التزامها العميق بالجودة والاستدامة وسلامة منسوبيها، وقدرتها على تقديم خدمات متميزة وفعّالة لعملائها.
استراتيجية موهبة 2030وشهد العام 2024 إطلاق "استراتيجية موهبة 2030"، وبالتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيسها أطلقت "موهبة" هويتها المؤسسية الجديدة.
كما دشنت العمل بمنصة موهبة ميتا مايندز (M3)، وهي منصة عالمية مصممة لربط ودعم وتمكين الأفراد الموهوبين في البيئات الأكاديمية أو قطاعات الأعمال.
هذا إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لموهبة، الذي تواصل المؤسسة من خلاله تقديم خدماتها لجميع مستفيديها من الموهوبين وأولياء الأمور وأصحاب العلاقة.
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداعوتعدُّ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مؤسسة وقفية غير ربحية، تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وباتت مشارك رئيس في المنظومة الداعمة لاكتشاف ورعاية الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة، بمنهجية تعد الأكثر شمولًا على مستوى العالم لرعاية الأداء العالي والإبداع.