شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. سودانيون بالقاهرة رجال ونساء ينهارون بالبكاء في يوم الاستقلال شوقاً للوطن بعد سماعهم أغنية (نحنا في السودان نهوى أوطانا)

أطلق نشطاء سودانيون, على مواقع التواصل الاجتماعي, مبادرة مؤثرة تعكس مدى حب السودانيون, لوطنهم الذي غابوا عنه بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع الذي نشره النشطاء لإنهيار سودانيون, رجال ونساء بالبكاء عند سماعهم إحدى الأغنيات الوطنية.

المقطع تم تصويره في اليوم الأول من العام الجديد والذي يصادف أعياد الاستقلال بالسودان, حيث يحرص المواطنون في كل عام على الاحتفال به.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد انهار النساء والرجال بالقاهرة في البكاء بعد سماع الأغنية الوطنية المؤثرة (نحنا في السودان نهوى أوطانا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)