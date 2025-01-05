الضيف التركي الرفيع الذي زار بلادنا – برهان الدين دوران – هو المبعوث الرئاسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ..
■ الزيارة تقتصر فقط علي مبادرة الرئيس التركي لطي ملف الخلاف بين السودان والإمارات ..
■ نائب وزير الخارجية التركي الذي يقضي ليلة شاتية في مدينة بورتسودان تناول وجبة لحوم سودانية في مطعم تركي هو الأجمل في العاصمة الإدارية .. الوزير التركي سلّم القيادة السودانية مبادرة مكتوبة أهم نقاطها أن ترفع الإمارات يدها عن التمرد السريع وتوقف دعمها لمليشيات التمرد وأنه علي السودان أن يسحب شكواه ضد الإمارات في المحافل الدولية ..
■ المبادرة التركية تقترح وقف الخطاب العدائي بين السودان والإمارات كمدخل لحسن النوايا ..
■ المبعوث الرئاسي التركي التقي الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة مساء السبت.. وستلي زيارته المهمة اليوم زيارات أخري في قادم الأيام ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير التركي سلّم القيادة السودانية مبادرة مكتوبة أهم نقاطها أن ترفع الإمارات يدها عن التمرد السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.