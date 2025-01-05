الضيف التركي الرفيع الذي زار بلادنا – برهان الدين دوران – هو المبعوث الرئاسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ..

■ الزيارة تقتصر فقط علي مبادرة الرئيس التركي لطي ملف الخلاف بين السودان والإمارات ..

■ نائب وزير الخارجية التركي الذي يقضي ليلة شاتية في مدينة بورتسودان تناول وجبة لحوم سودانية في مطعم تركي هو الأجمل في العاصمة الإدارية .. الوزير التركي سلّم القيادة السودانية مبادرة مكتوبة أهم نقاطها أن ترفع الإمارات يدها عن التمرد السريع وتوقف دعمها لمليشيات التمرد وأنه علي السودان أن يسحب شكواه ضد الإمارات في المحافل الدولية ..

■ المبادرة التركية تقترح وقف الخطاب العدائي بين السودان والإمارات كمدخل لحسن النوايا ..

■ المبعوث الرئاسي التركي التقي الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة مساء السبت.. وستلي زيارته المهمة اليوم زيارات أخري في قادم الأيام ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد