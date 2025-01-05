والي الشمالية يشهد تخريج الكتيبة الاستراتيجية الثالثة بمحلية دلقو

هنأ والي الشمالية، عابدين عوض الله، مواطني محلية دلقو بمناسبة تخريج الكتيبة الاستراتيجية الثالثة، مشيرًا إلى أهمية الحدث في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأعلن الوالي خلال كلمته في احتفالات التخريج عن إدراج مشروع طريق كبدي-أردوان ضمن موازنة عام 2025، مبشرًا مواطني منطقة أردوان بهذا الإنجاز التنموي. كما قدم المدير التنفيذي لمحلية دلقو، مدثر شرف الدين، التهاني للشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في ميادين العمليات. وأكد جاهزية الكتيبة الاستراتيجية لحماية الولاية والسودان، مشيدًا بأبناء منطقة أردوان المقيمين بالخارج على مساهماتهم الكبيرة في دعم المشاريع التنموية بالمحلية.

من جانبه، حيّا اللواء د. عبد الرحمن فقيري، نائب رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، الجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية لمحلية دلقو في دعم ورعاية برامج المقاومة الشعبية والمستنفرين، مؤكدًا الجاهزية التامة للرد على أي عدوان. وأضاف أن تخريج الكتيبة الاستراتيجية وتدشين العمل الخاص يمثلان رسالة واضحة لأعداء الوطن بأن المقاومة الشعبية مستعدة لمواجهة التحديات وتأمين الحدود.

واختتم فقيري بالتأكيد على قرب تحقيق النصر على التمرد ومن يدعمه، مشددًا على العزيمة القوية في الدفاع عن الوطن وصون سيادته.

و أشار العميد معاش عزمي حسن علي رئيس المقاومة الشعبية بمحلية دلقو ، إلى تشكيل الكتيبة الاستراتيجية بالمحلية تحت إشراف القوات المسلحة وشكر كل من شارك في الاعداد والترتيب لهذا التخريج. وترحم العميد ركن مالك رملي قائد اللواء ٧٥ مشاة دنقلا ،على أرواح الشهداء وأكد أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة لكل قادر على حمل السلاح للانضمام إليها ، وأضاف ان كل القوات النظامية والمقاومة الشعبية على قلب رجل واحد مؤكدا أن السودان لن يؤتى من الولاية،

سونا