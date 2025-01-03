شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة موسكو.. اعرف النتائج بعد الإغلاق اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الاقتصاد الروسي

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التضخم في روسيا

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة على تراجع بواقع 57.69 نقطة، ما نسبته 2.00%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2825.35 نقطة.وفي الوقت ذاته، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 17.88 نقطة، أي بنسبة 2.00%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 875.34 نقطة.وقبل أيام كانت أشارت تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.وبينت أن هذا يأتي مقارنة مع 3.2 بالمئة في الشهر السابق، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر.وكان المركزي الروسي قد حافظ على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 21 بالمئة.ويؤجل بذلك المزيد من الزيادات، فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي سنوي، أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 4% هذا العام.لكن بوتين أوضح في ذات الوقت أن التضخم يشكل إشارة مقلقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الروسي مستقر رغم بعض التضخم المفرط الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.