قيادة المنطقة العسكرية الشرقية تحتفل بوداع قائد المنطقة السابق واستقبال القائد الجديد للفرقة الثانية مشاة

احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بوداع قائد المنطقة السابق اللواء ركن أحمد محمد الحسن العماس الذي انتقل للعمل قائدا للكلية الحربية السودانية واستقبال لواء ركن خالد محمد سيداحمد القائد الجديد للفرقة الثانية مشاة الذي تسلم مهامه قائدا للفرقة وذلك بحضور والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد واللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق والي ولاية كسلا المكلف وعدد من القادة العسكريين ورموز الولاية. وأشاد المتحدثون في الإحتفال بحجم العمل الذي قدمه اللواء العماس إبان عمله بقيادة المنطقة ودوره في تعزيز أمن واستقرار الولاية ومشاركته في الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة في المحاور المختلفة في معركة الكرامة ضد التمرد. من جهته حيا المحتفى به اللواء ركن العماس أهل القضارف ودعمهم الكبير للقوات المسلحة في معركة الكرامة وعلاج الجرحى واستضافة النازحين. فيما أعرب والي كسلا المكلف اللواء (م) الصادق الأزرق عن سعادته بالمشاركة في هذا الإحتفال ممتدحا مواقف القضارف التاريخية في دعم كافة القضايا الوطنية. إلى ذلك أوضح والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن أن الإحتفال جاء لتكريم رجل قاد المنطقة العسكرية الشرقية في ظروف صعبة وهي تتصدى للقوات المتمردة بجانب العمل على تأمين الولاية مشيدا بفعاليات القضارف ودعمهم المتصل لمعركة الكرامة. سونا

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