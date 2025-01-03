تكنولوجيا: شاومي تكشف عن لوحة مفاتيح ميكانيكية بشاشة مصغرة وسعر 61 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرًا لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة تحمل اسم MK71 Pro. تتميز هذه اللوحة بتصميمها الأنيق وصغر حجمها، حيث تحتوي على 71 مفتاحًا فقط مع التركيز على المفاتيح الأساسية مع تضمين مفاتيح الأسهم بحجمها الكامل. على الرغم من عدم وجود مفاتيح وظائف مخصصة، إلا أن لوحة المفاتيح تعوض ذلك بوحدة وسائط متعددة فريدة.

تحتوي وحدة الوسائط المتعددة على شاشة عرض قياس 1 بوصة تعرض معلومات في الوقت الفعلي مثل حالة الاتصال والوقت وحالة البطارية ووضع الإضاءة RGB المحدد حاليًا. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الشاشة باختيار صورة خلفية مفضلة لديهم.

إلى يمين وحدة الوسائط المتعددة، يوجد مقبض دوار معدني أنيق يتيح التحكم في مستوى الصوت بسهولة. مصنوعة لوحة المفاتيح من مفاتيح ABS متوفرة باللون البني أو الرمادي، مما يوفر تجربة كتابة مريحة. تستخدم لوحة المفاتيح مفاتيح TTC عالية الجودة ببسرعة تنقل تبلغ 30 ملم ونقطة تشغيل عند 22 ملم، مما يضمن دقة واستجابة المفاتيح. الجدير بالذكر أن هذه المفاتيح قابلة للتبديل، مما يتيح للمستخدمين تخصيص تجربة الكتابة الخاصة بهم باستخدام أنواع مختلفة من المفاتيح.

تعزز لوحة المفاتيح الراحة من خلال أرجل قابلة للطي، مما يتيح للمستخدمين ضبط زاوية لوحة المفاتيح للحصول على وضع كتابة مثالي. توفر لوحة المفاتيح خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك كابل USB، ووصلة USB لاسلكية، وبلوتوث. كما تدعم الاتصال بـ 3 أجهزة بلوتوث في نفس الوقت، مما يتيح التبديل بسهولة بين الأجهزة المقترنة. تتميز اللوحة ببطارية قوية بسعة 7,800 مللي أمبير، توفر وقت تشغيل يصل إلى 143 ساعة مع إيقاف تشغيل إضاءة RGB، وحتى 71 ساعة مع تشغيل الإضاءة.

تتوفر لوحة مفاتيح Xiaomi MK71 Pro حاليًا في الصين عبر Xiaomi Youpin بسعر 449 يوان (حوالي 61 دولارًا أمريكيًا). لم يتم الإعلان عن توفرها في الأسواق العالمية حتى الآن.

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