شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف طبيب نفسي بارتكاب سلسلة عمليات اغتصاب في مركز للمعوقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بروكسل: أوقف رجل يبلغ 47 عاماً، يعمل طبيباً نفسياً مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، في بلجيكا، بعد سلسلة عمليات اغتصاب في مركز استقبال في أندرلو بجنوب البلاد، على ما أفاد مصدر قضائي، الخميس.

وقالت ساندرين فيرون، من مكتب المدعي العام في شارلروا، لوكالة فرانس برس، إن الرجل متهم بارتكاب “أكثر من عشر” جرائم اغتصاب واعتداء جنسي، بين تموز/يوليو 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، بحق بالغين يستضيفهم هذا المركز.

كما أن المشتبه به الذي ينفي الوقائع المنسوبة إليه، متهم بالتزوير، إذ تحوم شكوك حول إمكان أن يكون قد أنتج شهادة طبيب نفساني زائفة من أجل تعيينه في هذا المركز، وفق المصدر عينه.

وأشارت فيرون إلى أن الرجل سُجن في بداية كانون الأول/ديسمبر بعد شكوى من إحدى ضحاياه، وتم تأكيد احتجازه في نهاية عام 2024 من جانب القضاء البلجيكي.

(أ ف ب)