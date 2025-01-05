عقيص: "فيتو" صفا على جعجع هو انتصار وهمي لصفا وانتصار حقيقي لجعجع

لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، في تصريح، إلى أنّ "في الشّكل، "حزب الله" مأزوم جدًّا: مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق في "حزب الله" وفيق صفا صار يتكلّم أمام الإعلام. وفي المضمون، صفا يضع فيتو على رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع: اختلال تقدير الأحجام (dysmetropsia)". واعتبر أنّ "فيتو صفا على جعجع: انتصار وهمي لصفا، انتصار حقيقي لجعجع".

وكان قد أكّد صفا، في كلمة له اليوم، أنّه "ليس لدينا "فيتو" على قائد الجيش، و"الفيتو" الوحيد بالنّسبة لنا هو على جعجع، لأنّه مشروع تدميري وحرب وفتنة في البلد".