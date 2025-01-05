إيهاب حمادة: للتفاهم على رئيس تتوافر فيه مواصفات لها علاقة بالسيادة وبحماية لبنان

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة أن "السلوك المنطقي والطبيعي الذي ينتج رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني، هو التفاهم على رئيس تتوافر فيه مواصفات لها علاقة بلبنان، ولها علاقة بالسيادة وبحماية لبنان وبالإنتماء لأحلام اللبنانيين، أما من يفكر بأن يأتي برئيس يخدم المشروع الاميركي الإسرائيلي فهو واهم".
وأضاف خلال حفل تأبيني في حسينية بلدة زبود، "نحن مقتدرون وحاضرون في الاستحقاقات الداخلية، وسوف تكون كلمتنا منسجمة مع مصالح لبنان، ومن موقع القوة والاقتدار والحكمة والحرص على وطننا".
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