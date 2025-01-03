شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تفاصيل انطلاق منافسات جائزة ريادة الأعمال العالمية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

منافسات جائزة ريادة الأعمال العالمية للطلاب

جوائز يبلغ مجموعها 100 ألف دولار

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الجمعة، منافسات جائزة ريادة الأعمال العالمية للطلاب (GSEA Saudi 2025/24)، بمقر منظمة رواد الأعمال EO العالمية بجدة.يأتي ذلك في خطوة تعزز مكانة المملكة كحاضنة للأفكار الإبداعية ورواد الأعمال الطموحين.وأوضحت منظمة رواد الأعمال EO العالمية - فرع المملكة، أنها تسعى من خلال هذه المنافسات لإحداث تغيير ذي معنى من خلال الابتكار في ريادة الأعمال.وذلك من خلال تحفيز ودعم الطلاب رواد الأعمال حول العالم لبدء مشاريعهم والحفاظ على استمراريتها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في تعزيز اقتصاديات الدول ونموها.وأشارت إلى أن الجائزة تعد المنافسة العالمية الأولى للطلاب الذين يمتلكون ويديرون شركة أو نشاط تجاري، حيث يتنافس المرشحون ضد أقرانهم من جميع أنحاء العالم في سلسلة من المسابقات المحلية والوطنية.وتستهدف الجائزة الطلاب من عمر 18 – 30 عامًا، على أن يكون الطالب صاحب نشاط تجاري مضى على إنشائه ستة أشهر على الأقل، دون الحاجة لسجل تجاري.وسيتأهل الفائز بالتصفيات المحلية لتمثيل المملكة في النهائيات أمام المشاركين من أكثر من 50 دولة حول العالم.وذلك للمنافسة على جوائز يبلغ مجموعها 100 ألف دولار، بالإضافة للدعم في بناء شبكة علاقات دولية والإرشاد.