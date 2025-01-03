تحت إشراف مدير شرطة ولاية الخرطوم وبمشاركة فاعلة للإدارات الشرطية المختصة .. لجنة جمع وحصر وتسليم مركبات المواطنين بمحلية بحري تواصل عملها. واصلت اللجنة المختصة بحصر وجمع وتسليم السيارات بمحلية بحري أعمالها في منطقة إختصاص جغرافي تمتد من الحلفايا شمالا وحتى شارع المعونة حيث رصدت اللجنة (1008) مركبة بالطرق الرئيسية كمرحلة أولى من مراحل عمل متعددة وصولاً لإعداد الكشوفات للمصادقة عليها من قبل والي الولاية تمهيداً لتسليمها لأصحابها ووفقاً لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة فإن اللجنة التي شكلها أمين عام حكومة ولاية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية بحري وعضوية ومدير شرطة محلية بحري وشرطة المرور والأدلة الجنائية والإستخبارات العسكرية والبنى التحتية والنقل والمواصلات وبضوابط وإجراءات قانونية تنظم العمل وتحت إشراف ومتابعة الفريق شرطة / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم. وتهيب الشرطة بالمواطنين ضرورة التبليغ عن مركباتهم المفقودة عبر منصة البلاغ الألكتروني أو لدى أقسام الشرطة بمحليات أمدرمان وكرري وبحري. المكتب الصحفي للشرطة

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