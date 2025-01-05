كباشي يصل ” الفاو” ويتلقى تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية

قال مجلس السيادة، إن عضو المجلس شمس الدين كباشي، تفقد الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية “الفاو” وتلقى تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية.

وهنأ كباشي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين بالانتصارات في كافة المحاور والجبهات_ بحسب المجلس.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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