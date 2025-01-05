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كباشي يصل ” الفاو” ويتلقى تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية

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هبة علي 0 تبليغ

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قال مجلس السيادة، إن عضو المجلس شمس الدين كباشي، تفقد الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية “الفاو” وتلقى تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية.
وهنأ كباشي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين بالانتصارات في كافة المحاور والجبهات_ بحسب المجلس.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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