تخرِّج أول دفعة للصيدلة..جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تُجيز نتائج الطلاب

أجاز مجلس أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لدى انعقاده مؤخراً، عدداً كبيراً من نتائج الطلاب، وتم خلال الاجتماع تخريج أول دفعة من كلية الصيدلة، فضلاً عن إجازة نتائج كلية الدراسات العليا بمستوياتها المختلفة وترقية عدد من الأساتذة.

وأكدت أمانة الشؤون العلمية بالجامعة استقرار الدراسة في كلياتها المختلفة، ودعت الطلاب لتكملة إجراءات التسجيل لمعرفة نتائجهم، كما دعت الخريجين الذين أجيزت نتائجهم التوجه لمراكز الشؤون العلمية بالولايات وخارج السودان لاستخراج الشهادات وذلك عبر مكاتبها في جامعة البحر الأحمر – كلية علوم البحار (مركز بورتسودان)، ومكتب جامعة كسلا (مركز ولاية كسلا)، ومكتب جمهورية مصر العربية – القاهرة (مركز الخبراء العرب في الهندسة والإدارة) في المقطم. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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