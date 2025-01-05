عادت المطربة السودانية, وجدان الملازمين, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة في حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما ذكر المتابعون. https://www.facebook.com/reel/542311145449545 وتفاعلت وجدان, في الرقص بطريقة هستيرية وتمايلت بطريقة وصفها الجمهور بالمثيرة للجدل, وهو عرضها لسخرية المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة وجدان الملازمين تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بوصلة رقص هستيرية ومثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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