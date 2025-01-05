العرفان في «بافان»

نسمع صوت المطر بينما لا يُصدر الثلج صوتاً، رغم أن برودة ملمسه الناعم أكثر قسوةً وضراوة، وكذلك لا نطلق على موت المشاعر موتاً، ولا على ضرب القلب ضرباً إلا لو كان بالهراوة، فالعجيب أن أشد نزفٍ بلا دم، وأكبر دمارٍ بلا هدم، وحفر الأسرار بلا ردم، وأفجع الحوادث بلا صَدْم، وأسرع هروبٍ بلا قدَم، وأصل الوجود من العدَم، وأكثر الواقع من الخيال، وأصدق الأكاذيب «احتيال»، وأقسى قلبٍ بلا حجر، وثمار العمل بلا شجر، فالغروب ليس كالفجر، والإثم ليس كالأجر، وأشْهَر الأوهام «السراب»، وأغلب القبور فوق التراب، فالارتواء ليس في الشراب، والغزلُ ليس في الإعراب، والعشقُ لا يعني الخراب، ولكن البُعد أساس الاقتراب، والزيادة في القُرْبِ اضطراب، والشرف ليس في الجسد، والعين لا تبصر الحسد، والصديق عدوٌ إن فَسد، والحق ظلمٌ إن كَسد، فليس كل مَن زرع حصد، ولا كل مَن أخطأ قصَد، ولهذا أخطر سرطانٍ في الروح، وأعمق طعنةٍ بلا جروح.

(غابرييل فوريه) الابن الأصغر بين 6 أبناء، ومن بينهم أخت واحدة للاستثناء، برزت موهبته منذ بدايته، ولم تُدفن معه بعد نهايته، تتلمذ على يد ابن وطنه (كامي سان سانز) الموسيقار الفرنسي، وتأثر بتنوع نمطه الموسيقي وتباين أسلوبه الحسي، ومع ذلك لم يلتزم بتقليدٍ مُحدَّد، وإنما بتركيزٍ إبداعي مُشدَّد، حيث لم يُقلِّد (غابرييل) أحداً، ولن يقلِّده أي أحد، كما لم يكن معروفاً بالتديّن بين الناس، ولكنه ألَّف ألحاناً باسم القُداس، ومقطوعات خاصة بالجنائز، ومع ذلك لم يحظ بالكثير من الجوائز، حيث اعتبر ألحانه تعبيراً عن مأساته، وتنفيساً عن معاناته، فقد عاش مُهملاً مثل (رخمانينوف) الملحن المُبدع، ثم مات أصمَّ على غرار (بيتهوفن) وموته المُفجع، بعدما أصابته لعنة (شوبان) في الخيانة إلا أن خيانته كانت اضطرارية، فقد كانت زوجته تعاني غارات مدارية، حول مدينة النكد والبرود، فاضطر إلى الهروب والشرود! ولعل لهذا موسيقاه منعزلة وفريدة وراقية وخارجة عن إطار التصنيف، وصافية وحزينة وعميقة وغاضبة ولا تقبل التعنيف، وكذلك مفاجئة ولا يمكن التنبؤ بشكل الحركة القادمة، وكأنها حالة صفاءٍ مع الضوضاء متصادمة، ومن أجملها مقطوعة (بافان)، بصوت الحنين والعرفان، وللأسف وجد (فوريه) في شراهة التدخين مُتنفساً، فأصبح تصاعد الدخان له نَفَساً، وبذلك أطفأ آخر شهيق له في أعقاب رئتيه سنة 1924. الاسـم: غابرييل فوريه Gabriel Fauré

النشاط: موسيقي

الجنسية: فرنسي

من أعماله: PAVANE

التاريخ:1845 – 1924 79 سنة

د. إيمان الهاشمي – صحيفة الخليج

