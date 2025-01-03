شاهد بالفيديو.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تتمايل في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الحقيبة

أطلت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء أمل المنير, على متابعيها بمقطع فيديو جديد تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الممثلة المعروفة باسم “أمول”, وهي تتمايل في الرقص على أنغام أغنية الحقيبة (أنا صادق في حبك). الجدير بالذكر أن أمول المنير, كانت قد أثارت ضجة واسعة بزواجها من الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, قبل أشهر قليلة من اشتعال الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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