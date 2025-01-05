جبريل يعرب عن عدم رضاه بمستوى الأداء التجاري بين السودان وتركيا ويطالب بعودة الطيران

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أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام حكومة السودان بتطوير علاقات التعاون مع دولة تركيا على كآفة المستويات سيما العلاقات الاقتصادية ؛ مفصحاً عن الرغبة الأكيدة في تطوير الملفات في مجالها ، وأعرب الوزير – لدى لقائه نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران بالوزارة يوم السبت عن عدم رضاه بمستوى الأداء التجاري بين البلدين وضرورة السعي المشترك لتطويره ، مشيراً إلى أهمية عودة خطوط الطيران التركية للسودان في وقتٍ قريب، وشكر الدعم الإنساني المقدم من تركيا للسودان خلال الحرب المستمرة ؛ مرحباً بالمبادرة التركية لتحقيق السلام في السودان وشرح لنائب وزير الخارجية طبيعة الحرب التي شنت على السودان باستخدام الدعم السريع كأداة ؛ مشيراً إلى ترحيب الحكومة بأي مبادرة تؤكد سيادة السودان شعباً وأرضاً وتحترم مؤسسات الدولة ؛ مؤكداً حق الشعب السوداني في العيش الكريم بعيداً عن التدخلات الخارجية ؛ مجدداً دعم السودان للمبادرة التركية للسلام في أفريقيا عموماً والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية التركي عودة منظمة ( تيكام ) ذراع وزارة الخارجية التركية للعون الاقتصادي للعمل في السودان خلال وقتٍ قريب.
تم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م والسعي المشترك لتطوير علاقات التعاون في مجالات الطاقة ، الزراعة ، التجارة وكآفة المجالات الاقتصادية الأخرى.
إعلام وزارة المالية
اسماء عثمان
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