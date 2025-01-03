شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش اليمني يصدر اعلان هام وخطير حول تواجد تنظيم القاعدة في هذه المناطق ويعلن القيام بهذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن أركان حزام المنطقة الوسطى في محافظة أبين، المقدم سمير مهلب القيناشي، عن تطهير وادي النسيل ومنطقة الفارعة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك بعد عمليات عسكرية ناجحة نفذها رجال الحزام الأمني في المنطقة.



وفي تصريح له، قال المقدم مهلب: "بفضل الله، وبفضل جهود رجال الحزام الأمني الأشاوس من الضباط والأفراد، تم تطهير وادي النسيل ومنطقة الفارعة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية بشكل كامل"، وأضاف أن القوات الأمنية والعسكرية لن تتوانى عن ملاحقة أي تحركات مشبوهة، داعيًا أبناء المنطقة إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي نشاطات لعناصر تنظيم القاعدة قد تظهر مجددًا في تلك المناطق التي تم تطهيرها.



المقدم مهلب شدد على أهمية التكاتف بين أبناء المنطقة وقوات الحزام الأمني، حيث أكد أن هذه العمليات تأتي في إطار استمرار المساعي لحفظ الأمن والاستقرار في أبين ومكافحة الإرهاب، واختتم تصريحه بالقول: "إننا مستمرون في السير على درب الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن، وسنظل ملتزمين بالقيم النبيلة التي ضحوا من أجلها".



يذكر أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود مستمرة للقضاء على فلول تنظيم القاعدة في محافظة أبين، والتي تشهد تحركات أمنية وعسكرية واسعة من قبل قوات الحزام الأمني والجيش في عدة مناطق.