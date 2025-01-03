مرشح رئاسي سابق: أبرز سيناريوهات 2025 في السودان سودنة الحلول وخروج الدعم السريع من المشهد السياسي

أشاد المرشح الرئاسي السابق والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر بكلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة الذكري 69 لاستقلال السودان ووصفها بانها كانت “وافية كافية”، وأضاف السر تعليقًا علي الخطاب قائلا :”يجب أن لا نعود إلى الوراء، ويجب أن نمضي معًا، نحو السودان الجديد الحر الديمقراطي المستقل والمدني، الذي يستحقه شبابنا وشعبنا، ويحرسه جيشنا وأبطالنا، ويليق بآبائنا المؤسسين”.

جاء ذلك في تدوينة لمستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر علي صفحته بمنصة اكس (تويتر سابقا)، ضمن تعليق طويل سماه (شذرات سياسية بمناسبة ذكري الاستقلال الوطنية) تناول فيه ملف مستقبل الحرب الدائرة في البلاد متنبئًا بخروج الدعم السريع من المشهد بصورة نهائية.

وتعليقًا على مستقبل وحدة مبادرات الحلول المقترحة للازمة السودانية، قال ان جدة ستكون منبرا لوقف اطلاق النار والقاهرة ستكون منبرا للحوار.

وحول ملف وحدة القوي الوطنية المدنية والسياسية في السودان وارتباطه بالعملية السياسية توقع ان يكون العام 2025 عام سودنة الحلول للازمة السودانية.

وشرح أسباب وقوف الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل مع الجيش بصورة ثابتة ومعلنة.