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أشاد المرشح الرئاسي السابق والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر بكلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة الذكري 69 لاستقلال السودان ووصفها بانها كانت “وافية كافية”، وأضاف السر تعليقًا علي الخطاب قائلا :”يجب أن لا نعود إلى الوراء، ويجب أن نمضي معًا، نحو السودان الجديد الحر الديمقراطي المستقل والمدني، الذي يستحقه شبابنا وشعبنا، ويحرسه جيشنا وأبطالنا، ويليق بآبائنا المؤسسين”.
جاء ذلك في تدوينة لمستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر علي صفحته بمنصة اكس (تويتر سابقا)، ضمن تعليق طويل سماه (شذرات سياسية بمناسبة ذكري الاستقلال الوطنية) تناول فيه ملف مستقبل الحرب الدائرة في البلاد متنبئًا بخروج الدعم السريع من المشهد بصورة نهائية.
وتعليقًا على مستقبل وحدة مبادرات الحلول المقترحة للازمة السودانية، قال ان جدة ستكون منبرا لوقف اطلاق النار والقاهرة ستكون منبرا للحوار.
وحول ملف وحدة القوي الوطنية المدنية والسياسية في السودان وارتباطه بالعملية السياسية توقع ان يكون العام 2025 عام سودنة الحلول للازمة السودانية.
وشرح أسباب وقوف الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل مع الجيش بصورة ثابتة ومعلنة.
وتوقع ان يتم خلال هذا العام خروج قوات الدعم السريع من المشهد السياسي بصورة نهائية وقال : سوف يسبق ويمهد لخروج الدعم السريع النهائي من المشهد سحب جهات عديدة دعمها وتأييدها الذي كانت تقدمه للمليشيا.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح رئاسي سابق: أبرز سيناريوهات 2025 في السودان سودنة الحلول وخروج الدعم السريع من المشهد السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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