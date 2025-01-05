الهلال السوداني بطموح الأبطال يواجه مولدية الجزائر مساء اليوم

يستضيف نادي الهلال السوداني اليوم الاحد مولودية الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعب شيخا بيديا بموريتانيا .

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر على ملعب شيخا بيديا بموريتانيا عند الساعة التاسعة مساءًا حسب توقيت الخرطوم والعاشرة حسب مكة .

وبدأ الهلال مشواره في دوري الأبطال 2024-2025 بشكل مثالي، محققًا 9 نقاط من أول 3 مباريات، ويسعى لتأكيد تفوقه في مباراة الإياب بالجولة الرابعة لضمان تأهله إلى ربع النهائي.

فلوران ابينغي مدرب نادي الهلال قال: “إنها مواجهة صعبة جداً ومعقدة يجب أن ننسى نتيجة مباراة الذهاب واالتركيز بشكل جيد… نبحث عن نقطة ويجب أن نظل على هذا النسق لأن التأهل صعب في كل مرة وعندما تأتيك الفرصة لتحقيقه فعليك أن لا تضيعها”.

أما خاديم دياو لاعب نادي الهلال فقال: “نعرف منافسنا جيداً والأهم هو التأهل ويجب أن نبذل ما في وسعنا وتسيير المباراة تحقيق النتيجة التي تمكننا من التأهل”.

موعد مباراة الهلال والمولودية

تقام المباراة اليوم الأحد على ملعب البيتي “شيخا ولد بيديا” في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والحادية عشر (23:00) بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن مشاهدة مباراه الهلال ضد مولودية الجزائر على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبث المباراة على قناة beIN Sports HD 6