كشفت تقارير صحفية سودانية نهار السبت, عن مفاجأة كبيرة تتمثل في تسليم عدد كبير من مستشاري قائد الدعم السريع أنفسهم للجيش السوداني. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من الصحفية السودانية المعروفة “رشان أوشي”, فقد أعلن عدد من مستشاري “حميدتي”, إنحيازهم للجيش. والمستشارون المنحازون للجيش هم : محمد عبدالله ود ابوك ، عبدالقادر ابراهيم محمد, إضافة إلى ثلاثة آخرون. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن المستشارون المنحازون للجيش سيعقدون مؤتمراً صحفياً بعد قليل بمدينة بورتسودان بعد وصولهم إليها قادمين من الخارج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عدد كبير من مستشاري قائد الدعم السريع يسلمون أنفسهم للجيش ويعقدون مؤتمراً صحفياً بمدينة بورتسودان بعد وصولهم قادمين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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