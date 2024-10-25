نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أبهر المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع عبر حساباتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبهر شاب سوداني, الجمهور بعد قفزته بطريقة بهلوانية داخل النيل بإحدى القرى السودانية. https://www.facebook.com/reel/903003955103109 واستعان الشاب في قفزته بأحد الحواجز الموجودة أمام النيل, حيث قفز عالياً تحت أنظار أصدقائه الذين سبقوه على السباحة بالنيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت صفحات عربية بنشر المقطع مع تعليق: (سباح ماهر ومعلم كبير يا زول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقفز داخل النيل بطريقة “بهلوانية” تبهر جمهور مواقع التواصل وصفحات عربية تنشر المقطع وتصفه بــ(المعلم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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