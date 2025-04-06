ترتيبات لتكوين صندوق لإعمار الجزيرة

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة عن الترتيبات الجارية لتكوين صندوق لإعمار الجزيرة . وأكد لدي مخاطبته السبت اللقاء الحاشد بقرية الحرقة بمحلية مدني الكبري إلتزام حكومة الولاية بتلبية تطلعات ورغبات المواطنيين متعهدا بإستكمال النواقص في خدمات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والطرق داعياً المواطنيين لأخذ الحيطة والحذر من المندسين وضرورة تقديمهم للعدالة وقال إن وحدة الصف والوقوف علي قلب رجل واحد سيسهم في العبور بالولاية لبر الامان . من جانبه أكد الأستاذ عادل الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى أن شهداء الحرقة كان المدخل الرئيسي لتحرير مدني من المحور الشرقي . وكشفت الدكتورة غدوة سيد أحمد مدير الشؤون الصحية بالمحلية أن إدارتها وفرت علاجات ومعينات للمراكز الصحية بالمنطقة وخدمات علاجية مجانية وأكدت الدكتورة عرفة محمود وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية سعيهم بالتنسيق مع المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة للنهوض ومعالجة مشكلة مكتب الحرقة ونور الدين ليعود لدائرة الإنتاج .. على صعيد آخر وقف الوالي والوفد المرافق له علي طلمبات مشروع الحرقة ونور الدين وأكد التزامه بالتنسيق مع عضو مجلس السيادة الفريق أول إبراهيم جابر وإدارة مشروع الجزيرة ليعود مكتب الحرقة ونور الدين لدائرة الإنتاج وقطع بأن السودان بموارده البشرية والمادية لن يجوع كما تفقد الوفد مركز صحي الحرقة وقدم معينات وعلاجات . وأعلن الأستاذ أحمد ميرغني ممثل أهالي المنطقة أن أهالي المنطقة إنحازوا للقوات المسلحة وقدموا 17 شهيداً وشكر حكومة الولاية في إستعادة التيار الكهربائي مناشداً بإستكمال النقص في المعلمين والإجلاس ومعالجة مشكلة طلمبات مشروع الحرقة ونور الدين مستعرضا جهود أبناء المنطقة في توفير 7 محطات طاقة شمسية لمصادر المياه بالمنطقة . سونا

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