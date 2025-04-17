تعليقا على ما جرى في مؤتمر لندن عن السودان، لابد لنا أن نشيد بموقف الدول الشقيقة الحقة التي دعمت ولم تساوم على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والتي رفضت بشدة كل المحاولات البائسة للمساس بذلك، حقاً المواقف القوية تظهر في هذه المنعطفات الحرجة.

الشعب السوداني مدين لكم بما وقفتموه المرة الأولى في استضافته وتقديم يد العون له وكذلك وهذه المرة عندما يكونوا غير حاضرين ايضا، ولن ينسى بالمقابل من وقف بجانب من خربوا دولته ودعموا من شرده وموّلوا من انتهك حرماته ونهب ممتلكاته حتى تاريخه ومتحفه، سنرد لهم الصاع صاعين لن نغفر ولن ننسى.

مبارك اردول