شاهد بالفيديو.. في مشهد معبر.. الرجال والنساء يخرجون ويرقصون في الشارع العام بأم درمان احتفالاً بانتصارات الجيش وعودة المواطنون لمنازلهم

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, باعجاب كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد العشرات من الرجال والنساء في مظاهر فرح احتفالاً بانتصارات الجيش الأخيرة والتي أسهمت في عودة عدد كبير من المواطنين إلى ديارهم.

https://fb.watch/vfqBmgxWQW/

وأظهر المقطع الذي تم وصفه بالمعبر الرجال والنساء من كبار السن وهم يرقصون فرحاً وسط تفاعل الحاضرين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتابع للمقطع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)