شاهد بالفيديو.. على أنغام إحدى أغنيات “القلعة”.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة وسط الرجال في حفل بالمملكة

عادت الفنانة والممثلة السودانية, شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, بمقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل, وهي تغني في حفل حضره عدد كبير من الرجال, بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. الفنانة شهد أزهري, قدمت فواصل من الرقص المثير وسط الرجال على أنغام إحدى أغنيات الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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