الأخطاء الأكثر شيوعًا في المطبخ والتي قد تسبب حرائق خطيرة

في غضون ثوانٍ، يمكن أن تصبح المقلاة الزيتية مصدر خطر في المطبخ . يمكن أن يؤدي الإهمال أو ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط أو تشتيت الانتباه إلى نشوب حريق دهني، أي حريق ناجم عن احتراق الزيوت، في المطبخ ، وهي ظاهرة أكثر شيوعًا مما تعتقد.

وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، كان الطهي هو السبب الرئيسي لحرائق المنازل بين عامي 2017 و2021، حيث مثل 44% من الحالات المبلغ عنها.

إن معرفة كيفية بدء هذه الحرائق وكيفية إخمادها بأمان يمكن أن يحدث فرقًا بين الخوف والمأساة. يشرح الطهاة وخبراء السلامة المخاطر الأكثر شيوعًا والخطوات الصحيحة التي يجب اتخاذها في محادثة مع هاف بوست .

القلي بلا مخاطرة: النقطة الحرجة للزيت

كل نوع من الزيوت لديه حد أمان. وأوضح شون ماتيجيفيتش ، الشيف والمدرس في معهد التعليم الطهوي، أن جميع الزيوت لها نقطة دخان (عندما تبدأ في التدخين) ونقطة وميض (عندما تشتعل فيها النيران).

وحذر في صحيفة هاف بوست من أن “نقطة الوميض تكون عادة أعلى من نقطة الدخان بنحو 50 درجة ، لذا فإن الانتقال من التدخين إلى الاشتعال يحدث بسرعة كبيرة” .

يبدأ زيت الزيتون أو الذرة أو عباد الشمس بالتدخين عند درجة حرارة 210 مئوية . إن تجاوز هذه درجات الحرارة أمر خطير، لكن المفتاح هو الملاحظة: قبل أن يكون هناك حريق، يوجد دخان .

أصرت جيسيكا رانداوا ، وهي مدونة طعام شهدت حريقًا في الدهون في منزلها، على أن الدخان هو أول مؤشر على وجود خطأ ما.

الأسباب الرئيسية لحرائق الدهون

معظم حرائق الشحوم لها سبب واحد مشترك: الإهمال أثناء الطهي . وتقول منظمة الصليب الأحمر الأمريكية إن ترك المقلاة دون مراقبة هو العامل الرئيسي وراء هذه الحوادث.

تتضمن بعض سيناريوهات المخاطر ما يلي:

تشتيت انتباهك بالهاتف أو التلفاز :

حذر فيلتيس من أن ترك المقلاة دون مراقبة قد يؤدي إلى اشتعال النيران في غضون أربع إلى خمس دقائق فقط.

الطبخ تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة :

بعد الشرب، ينسى العديد من الأشخاص أنهم تركوا شيئاً على الموقد، مما يزيد من خطر الحريق.

القلي دون التحكم في كمية الزيت :

أوضحت رانداوا أن كثرة الزيت في المقلاة تزيد من فرص وصول رذاذ الزيت إلى اللهب المكشوف أو المقاوم الكهربائي.

اكتظاظ المقلاة أو الحاوية :

اقترح ماتيجيفيتش أن يكون حجم المقلاة على الأقل ضعف حجم الزيت لتجنب الانسكابات الخطيرة.

كيفية التصرف في حالة نشوب حريق في الشحوم

إذا اشتعلت النيران في الزيت، فمن الضروري اتخاذ إجراء سريع. وهذه هي الخطوات التي ينصح بها الخبراء، بحسب صحيفة هاف بوست :

قم بتغطية المقلاة بغطاء معدني أو صينية أو منشفة جافة – فهذا يساعد على إخماد النار عن طريق قطع إمداد الأكسجين. وحذر ماتيجيفيتش من رفع الغطاء على الفور، لأن النار قد تشتعل مرة أخرى.

قم بإطفاء مصدر الحرارة على الفور :

هذا يساعد على السيطرة على انتشار الحريق.

استخدام صودا الخبز أو الملح :

هذه العناصر يمكن أن تطفئ حرائق الشحوم الصغيرة.

استخدم مطفأة حريق مناسبة :

حذرت رانداوا من أن طفايات الحريق القائمة على الماء يمكن أن تجعل الوضع أسوأ.

ما لا ينبغي فعله

لا تسكبي الماء على النار :

أكدت رانداوا أن الماء يؤدي فقط إلى تشتيت الزيت وتفاقم الحريق.

لا تستخدمي الدقيق أو السكر أو مسحوق الخبز :

أوضح ماتيجيفيتش أن هذه المكونات يمكن أن تعمل كوقود وتنشر النار.

لا تقمي بتغطية نفسك بمنشفة مبللة :

البخار المتولد قد يسبب انفجارات وانتشار اللهب.

لا تحرك المقلاة :

حمل المقلاة المشتعلة قد يؤدي إلى انتشار النار إلى الأسطح الأخرى.

بوابة الأهرام