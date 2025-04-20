رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم وفد حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة المهندس منصور أرباب يونس. وذلك في إطار إسناد معركة الكرامة الوطنية.

وقال المهندس منصور في تصريح صحفي أن موقف الحركة بالإنحياز لجانب القوات المسلحة موقف أملته ضرورات المرحلة التي تتطلب الإصطفاف خلف الجيش لدحر التمرد الغاشم والقضاء عليه.

مبيناً أن معركة الكرامة معركة مصيرية للسودان تستدعي تعاضد وتكاتف كل أبناء الوطن وأضاف أرباب أن الوقوف مع القوات المسلحة يجئ للحفاظ على الأمن والسلم وحماية الحدود والدفاع عن سيادة السودان وسلامة أراضيه.

مشيداً بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في سبيل عزة وكرامة الشعب السوداني. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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