تصدر مقطع فيديو لمقاتل بالجيش السوداني, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد تحقيقه لأعلى نسبة مشاهدات ومشاركات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقاتل بالقوات المسلحة, نشر مقطع فيديو كشف من خلاله عن عثوره على “غوائش” ثمينة من الذهب الخالص. وأكد في حديثه أن الكمية الكبيرة من “الغوائش” والتي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات, تركتها سيدة داخل منزلها بحي الأزهري, بالخرطوم. وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه قام بحفظ ذهب السيدة خوفاً عليه من السرقة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع. ورفض الجندي, أخذ نسبته في إستعادة الذهب والتي قد تصل إلى 10% من قيمته, مطالباً صاحبته بالحضور لأخذه وسط إشادة جمهور مواقع التواصل الذي كتب معلقاً: (تسلم البطن الجابتك وفعلاً دي أخلاق الجيش السوداني). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مقاتل بالجيش السوداني يعثر على كمية من “الغوائش” الثمينة من الذهب الخالص تركتها سيدة داخل منزلها ويطمئنها: (مجوهراتك في أمان وحتى نسبة ال 10% لا أريدها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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